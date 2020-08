La capienza dei treni in Emilia Romagna resterà al 100%: la decisione di Stefano Bonaccini in contrasto con la volontà del Governo Conte.

Nella giornata del 5 agosto il Premier Conte ha ribadito che con il nuovo Dpcm il distanziamento sui treni – così come su bus e metro – regionali e locali resterà in vigore: la capienza non sarà estesa al 100%. Una doccia fredda per Lombardia ed Emilia Romagna, le due grandi dissidenti di questa misura governativa.

Da sabato 1 agosto sono continue le querelle che coinvolgono anche il MiT e il Ministero della Salute. Il Comitato Tecnico Scientifico ha ribadito la propria posizione: “Sarebbe un rischio troppo grande, bisogna mantenere la capienza al 70-80%”. Eppure Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, sembra non voler sentire ragione e ha spiegato come in terra emiliana sarà possibile viaggiare con una capienza del 100% ma solo da seduti.







Treni, in Emilia Romagna capienza al 100%

Ma le Regioni possono assumere decisioni autonomamente in merito alla capienza dei mezzi di trasporto su scala regionale? A sentire il MiT si direbbe proprio di sì. “Il Dpcm prevede che – ha detto la De Micheli – le Regioni abbiano la possibilità di stringere o allargare le misure di sicurezza, sulla base dei criteri valutati con il monitoraggio che le Regioni fanno sulla situazione epidemiologica.

Il ministero, invece, decide sull’alta velocità e più in generale sui trasporti interregionali, ma non è mai stato previsto il riempimento al 100%. Sono stati previsti modelli di protezione che spostavano dall’attuale 50-60% a un 75-80%”.

Dunque, per impedire a Emilia Romagna (e Lombardia) di avere una capienza al 100% sui treni regionali e sui trasporti locali, il Governo Conte dovrà attuare le maniere forti nel Dpcm di agosto non lasciando spazio – a differenza di quanto fatto fino a luglio – a decisioni autonome per le Regioni sul tema trasporti.