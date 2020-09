Per il presidente della Repubblica, l'Europa ha mostrato segni innovativi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto il secondo giorno del forum Ambrosetti a Cernobbio, in videocollegamento. Ha spiegato come l’Ue abbia ritrovato lo spirito originario dei padri fondatori e di come abbia mostrato segni innovativi in questi ultimi tempi.

Il presidente ha tuttavia espresso il bisogno di un’approvazione rapida del Recovery fund. Mattarella ha precisato: “Dall’Europa, in occasione dell’epidemia, sono arrivati segnali innovativi. La pandemia è stata un richiamo alla realtà”. Lo ha detto rispondendo all’ex presidente del Consiglio Enrico Letta che gli ha dato la parola.

Cernobbio, Mattarella loda l’Ue

Secondo Sergio Mattarella, l’Unione europea ha mostrato una forza propulsiva, lodando il ruolo del presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Ha parlato anche dell’Italia e dell’attuale crisi che sta vivendo a causa della pandemia. Mattarella ha detto: “I cittadini vivono con ansia il presente e guardano al futuro con incertezza: il processo di varo del piano di ripresa deve procedere con grande rapidità per rendere disponibili le risorse già all’inizio del 2021”.

Futuro da non compromettere

Sergio Mattarella ha chiesto che il futuro delle nuove generazioni non sia compromesso: “Non compromettiamo con scelte errate la speranza per chi verrà dopo di noi di godere di condizioni perlomeno pari di quelle di cui noi abbiamo usufruito”. I nostri figli, a detta del presidente della Repubblica, potrebbero un giorno rinfacciarci perché, nonostante la prosperità di cui abbiamo goduto, non abbiamo realizzato “infrastrutture necessarie” e le “riforme necessarie, accrescendo solo la massa del debito”.