Sebbene ancora positivo al coronavirus, Silvio Berlusconi sta meglio e sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele.

Silvio Berlusconi sarà dimesso lunedì 14 settembre 2020 dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo un ricovero di undici giorni seguito alla sua positività al coronavirus. L’ex premier non si è ancora negativizzato ma il suo stato di salute è migliorato.

Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Le sue dimissioni sono in programma intorno alle 11:30, dopodiché rimarrà in isolamento fino a quando non avrà avuto un doppio tampone negativo. Secondo quanto appreso trascorrerà la quarantena domiciliare nella sua residenza di Arcore, la stessa in cui si trovava immediatamente prima del trasferimento al nosocomio milanese.

Il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare della struttura, aveva affermato che il suo paziente “ha dato grandi soddisfazioni e credo abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad avere ragione del virus e a rasserenare tutti, visto che c’è molta ansia e preoccupazione“.

Dopo che la tac aveva evidenziato un inizio di polmonite bilaterale interstiziale, le sue condizioni sono infatti via via migliorate grazie alla tempestività della diagnosi e all’assunzione di farmaci anti-virali.

Ciò non ha impedito a Silvio Berlusconi di definire il coronavirus come l’esperienza più brutta della sua vita. E di invitare pertanto i cittadini a rispettare le norme anti contagio. Lo stesso Zangrillo aveva spiegato che, con una carica virale così alta, se il Cavaliere avesse contratto l’infezione a marzo o aprile non ce l’avrebbe fatta a superarlo.