È in corso a Milano l'incontro tra i capi di Stato italiano e tedesco, Mattarella e Steinmeier: la visita in nome dell'amicizia fra i due Paesi.

È a Palazzo Reale di Milano l’incontro atteso fra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier ha deciso di visitare l’Italia facendo tappa a Milano, il capoluogo lombardo simbolo della lotta italiana alla pandemia di Covid-19.

L’incontro tra Mattarella e il presidente tedesco Steinmeier

Appena atterrato nella città meneghina, le prime dichiarazioni del presidente della Germania: “Sono molto felice di essere qua. Non ci vedevamo da molti mesi, era la volta buona per abbracciarci ma non si può“. Così ha risposto Steinmeier entusiasta davanti al capo dello Stato, Mattarella. I due leader, simbolo di una solida amicizia fra i Paesi europei, non hanno mai smesso di comunicare telefonicamente durante il duro periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria.

Durante la visita a Milano, i due capi di Stato sono stati ospitati dal primo cittadino, Beppe Sala.

Italia, modello europeo dal Covid ai migranti

La visita italiana era tanto attesa da Steinmeier. In un’intervista al quotidiano Repubblica, il presidente tedesco ha omaggiato l’Italia. Ha ricordato i grandi sforzi fatti dal Paese duramente colpito dalla pandemia di Covid. Non ha, infine, mancato di notare che l’Italia, finora faro nella gestione dei flussi di migranti, non può più operare da sola, ma ha bisogno di tutta l’Europa.

Il suo intervento sul tema segue la dichiarazione fatta dalla presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, che intende segnare una tappa europea nuova nella relocation dei migranti.

Il programma dell’incontro

Secondo il programma, si prevede un colloquio fra Mattarella, Steinmeier ed alcuni ex pazienti italiani ospitati nelle strutture sanitarie tedesche. Previsto, inoltre, un incontro con i sindaci delle città italiane gemellate con quelle tedesche, con l’intervento del presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani, Antonio Decaro.

All’incontro sarà presente anche il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, accompagnato da alcuni sindaci. Tutto il programma dell’incontro è imperniato sul mutuo rapporto di collaborazione fra i due Paesi. Le relazioni fraterne fra Italia e Germania potranno essere prese a modello per un futuro di sempre ppiù ampia cooperazione europea.