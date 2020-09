All'indomani delle elezioni regionali Zingaretti si dice soddisfatto, ma precisa: "Se gli alleati ci avessero ascoltato, avremmo vinto quasi ovunque”.

Pareggio tra centrodestra e centrosinistra nelle elezioni regionali: se Luigi Di Maio ritiene che il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto mettere in atto un altro tipo di strategia, Zingaretti a capo del Pd si dice soddisfatto del risultato raggiunto. Tuttavia, ha tenuto a sottolineare: “Se gli alleati ci avessero dato retta, avremmo vinto quasi ovunque”.

Regionali, le parole di Zingaretti agli alleati

“Sui risultati delle regionali siamo molto soddisfatti“ soprattutto alla luce di una situazione “molto difficile e frammentata” che caratterizza “l’alleanza che sostiene il governo”. I risultati “sono una conferma delle nostre aspettative“, ha aggiunto. Quindi ha precisato: “Se gli alleati ci avessero dato retta di più, l’alleanza di governo avrebbe vinto probabilmente quasi tutte le regioni italiane”, mostrando – secondo il giudizio di Nicola Zingaretti – che “l’unità non è né un problema né un rischio, ma un’opportunità, come diciamo dall’inizio del governo Conte”.

Rivolgendosi ai grillini, ha aggiunto: “Siamo alleati e non avversari”.

Nella sede del Pd, commentando i risultati delle regionali, il segretario ha detto: “Siamo molo soddisfatti perché si conferma che la linea politica del Pd, governare bene e unire le forze, è l’unica, vera, seria e praticabile linea politica utile per vincere le elezioni”. Per Zingaretti è una vittoria: “Siamo una squadra, il primo partito in Italia”.

Intervenuto allo speciale Tg La7, ha dichiarato: “Dicevano che eravamo subalterni ai Cinque Stelle, poi si vota e il Partito Democratico è il primo partito d’Italia. Non cado nel tranello del rimpasto, incalzeremo il governo per spendere in maniera credibile le risorse del Recovery Fund”. Per il segretario del Pd complimenti da Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Nicola Zingaretti ha fatto un lavoro straordinario”, ha commentato.