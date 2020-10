Sondaggi: il nuovo dpcm di Conte piace al 73% degli italiani

Secondo i sondaggi il nuovo dpcm di Conte convince il 73% degli italiani, specie donne e giovani.

Ai tempi del coronavirus le misure di contenimento della pandemia sono legate alla crescita dei contagi; ecco dunque che visto il netto aumento dei numeri in Italia delle ultime settimane il governo è stato costretto ad intervenire. Un nuovo dpcm che per molti è solo l’anticipo di un ulteriore lockdown, ma che sembra non aver offuscato la figura politica del premier.

Stando infatti a quanto emerge dai sondaggi realizzati da Emg Acqua/Adnkronos, sette italiani su 10, il 73%, sono concordi con le scelte fatte da Conte nel nuovo dpcm.

Sondaggi: il nuovo dpcm di Conte

Nello specifico nel sondaggio veniva chiesto: “Lei è favorevole o contrario alle nuove regole introdotte?”. Il 73% del campione ha risposta di Sì, il 24% No e un 3% non ha risposto.

Da sottolineare poi come ad essere favorevoli con il nuovo dpcm di Conte siano soprattutto le donne, il 76%, e come anche i giovani – che sono forse i più colpiti visto che viene fortemente lesa la loro socialità con la chiusura anticipata di pub e locali della movida – mostrino consenso per le misure. Nella fascia 18-34 anni l’approvazione dell’80%, in quella 35-54 anni del 63%, e oltre i 55 anni è del 78%.

A livello territoriale il nuovo dpcm raccoglie il 76% di favore nel Nord Est, il 71% al Centro, il 70% nel Nord Ovest e il 69% al Sud con un picco dell’82% nelle isole.

I dati tecnici del sondaggio parlando di un campione di 1658 persone maggiorenni e considerati rappresentativi della popolazione italiana. Il metodo utilizzato per la raccolta dei dati è quello della rilevazione telematica su panel. I contatti totali sono stati 2000 con un tasso di risposta dell’83%.