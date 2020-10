Covid, Conte incontra i capi delegazione sul dossier scuola

Il Dossier Scuola è uno dei argomenti cardine messi sul piatto durante l’incontro del Presidente del Consiglio con i capi delegazione.

Si discuterà sulla gestione delle scuole in questo periodo di seconda ondata nell’incontro del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha avuto inizio alle ore 19.00. Uno dei punti cardine dell’incontro dovrebbe essere il focus sull’apertura o meno degli istituti scolastici.

Al momento tuttavia, le scuole potrebbero rimanere ancora aperte come ha dichiarato il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina: “La scuola deve essere l’ultima cosa a chiudere; molti Paesi in Europa e anche fuori non chiudono le scuole. Il rischio zero non esiste ma i rischi possono essere ridotti al minimo”.

Nel frattempo in diverse regioni come la Puglia, il Piemonte e la Campania stanno prendendo delle decisioni importanti in ambito scolastico.

A questo proposito il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto con l’ordinanza numero 86 la chiusura delle scuole dell’infanzia a partire da lunedì 2 novembre.

Covid, Conte discute sul Dossier Scuola

Il forte aumento dei contagi al Coronavirus in tutta Italia ha portato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad avere un incontro con i capi delegazione. Tra i temi importanti si apprende, sarà il dossier scuola sul quale si farà il punto della situazione.

Almeno per il momento le scuole non dovrebbero chiudere stando a quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina evidenziando come negli altri Paesi europei le scuole non siano state chiuse.

Conte, annunciato blocco licenziamenti

Oltre che il dossier scuole, il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato un’importante decisione circa il futuro dei lavoratori. Il blocco dei licenziamenti infatti potrebbe essere prorogato fino a fine marzo. Una decisione importante quella del Capo del Governo in un momento come questo dove i licenziamenti di migliaia di lavoratori sta diventando un problema di primaria importanza.