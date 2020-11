Risultato positivo al Covid-19, Bonaccini si è recato in ospedale per alcuni accertamenti: il suo quadro clinico non desterebbe preoccupazioni.

Il governatore dell’Emillia-Romagna Stefano Bonaccini positivo al coronavirus, ha trascorso la notte in ospedale per effettuare alcuni accertamenti dopo che i medici gli hanno riscontrato una polmonite bilaterale. Secondo quanto trapelato i suoi parametri sono tutti in regola e si appresta a fare ritorno a casa.

Bonaccini trascorre la notte in ospedale

Il Presidente regionale si sarebbe recato al Policlinico di Modena nella serata di venerdì 13 novembre per svolgere degli esami nell’ambito del monitoraggio a cui è sottoposto. Il suo stato di salute non desterebbe preoccupazione e il quadro clinico sarebbe stabile e invariato. Potrà dunque fare presto ritorno a casa e continuare continuare il percorso di cura della polmonite bilaterale diagnosticata in una fase ancora iniziale.

La diagnosi era giunta dopo che Bonaccini aveva manifestato tosse persistente per più giorni. A raccontarlo era stato lui stesso sui propri canali social, spiegando di essere ancora positivo al coronavirus, ma di poter rimanere a casa senza bisogno di un ricovero ospedaliero. “Questo almeno è un sollievo. Ho massima fiducia nella valutazione dei medici e mi affido alla loro capacità e alle loro cure“, aveva scritto.