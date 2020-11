Il premier Giuseppe Conte sarà in diretta questa sera durante la trasmissione televisiva di Lilli Gruber Otto e Mezzo, in onda su La7.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in diretta questa sera alle 20:30 su La7, ospite della trasmissione televisiva di Lilli Gruber Otto e Mezzo. Lo ha annunciato lo stesso premier in giornata tramite un post sui suoi canali social, anche se non sono ancora noti gli argomenti che verranno toccati durante la chiacchierata televisiva.

Appare probabile tuttavia che il presidente Conte possa parlare del prossimo Dpcm, da approvare in vista della scadenza di quello vigente prevista per il prossimo 3 dicembre, nonché del recente andamento della curva dei contagi che negli ultimi giorni ha subito un lieve calo dopo settimane di crescita costante.