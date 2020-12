L’ex Premier Silvio Berlusconi ha commentato sui social il riconoscimento dell’Ambrogino d’oro destinato a Fedez e Chiara Ferragni.

In seguito al riconoscimento del Prestigioso Premio “Ambrogino d’oro” destinato a chi si prodiga in progetti sociali che danno lustro alla città di Milano a Fedez in arte Federico Lucia e all’influencer Chiara Ferragni, anche l’ex Premier Silvio Berlusconi ha voluto complimentarsi con la celebre coppia che durante il periodo di lockdown si è attivata per dare sostegno all’emergenza covid attraverso una raccolta fondi.

Il leader di Forza Italia ha poi dato risalto al fatto che entrambi hanno poco più di 30 anni. Un dettaglio quindi non da poco che dice molto sull’importanza di questo riconoscimento.

Oltre a ciò un dettaglio del post pubblicato dal Cavaliere non è passato inosservato e ha scatenato numerosi commenti sui social. Berlusconi ha infatti chiamato Chiara Ferragni dottoressa eppure la Ferragni non può essere definita tale in quanto pur avendo frequentato la prestigiosa università Bocconi ha interrotto gli studi a pochi mesi dalla laurea.

“Dottoressa de che?” ha scritto un utente.

Berlusconi parla con Fedez e Ferragni

“Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città.

È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!” Queste le parole del Cavaliere Silvio Berlusconi che su Facebook ha voluto tramite una videoconferenza complimentarsi con Federico Lucia in arte Fedez e la moglie Chiara Ferragni per il risultato raggiunto.

Molti sono i commenti delle persone che si sono espressi al riguardo.

Da chi si è unito alle felicitazioni dell’ex premier come quello di un utente che ha scritto: La gente invidiosa perdona tutto. Tranne il successo. Bravi ragazzi per questo premio e per quanto fatto durante questa emergenza sanitaria”. a chi invece non ha mancato di far notare che Chiara Ferragni non essendosi laureata pur avendo frequentato la prestigiosa Bocconi non può essere definita dottoressa: “Da quand’è che la ferragni è dottoressa ?”, ha scritto un altro utente.