"Serve prudenza. Ribadisco la necessità di non vanificare i sacrifici. Spero che il vaccino parta in contemporanea in tutta Europa", dice Speranza.

Di fronte all’ipotesi di allentare le limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm in vista delle festività natalizie e permettere gli spostamenti tra comuni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito con fermezza la sua posizione: “Preoccupato, no a liberi tutti a Natale”.

Poi ha rassicurato gli italiani: “Gennaio sarà il mese delle vaccinazione e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa”.



Speranza su Natale e vaccino

Il Governo ha ribadito linea della fermezza in vista del periodo di feste natalizie.

Il ministro della Salute non nasconde la sua preoccupazione “per le due settimane delle feste natalizie”. Quindi ha dichiarato: “Se passa il messaggio “liberi tutti” si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio, quando saremo in piena campagna vaccinale”. Il ministro della Salute non ha dubbi: “La mia linea è, e resta, quella della prudenza e ribadisco con forza la necessità di non vanificare i sacrifici fatti“.

Durante la presentazione del libro Photoansa 2020, il ministro Speranza ha esposto la futura campagna di vaccinazione.

“Gennaio sarà il mese delle vaccinazione e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa”, commenta Speranza. “Il 29 Ema darà il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l’Aifa e l’Italia saranno pronte a partire”, ha tenuto a sottolineare. “Spero che in Europa si scelga tutti lo stesso giorno. E questa è una proposta che l’Italia ha fatto. Massimo rigore e massima sicurezza. Il cuore delle vaccinazioni sarà primavera estate, volontaria e sicura”, ha fatto sapere il ministro.

“Affrontiamo i nodi a viso aperto. E se ci sono tensioni affrontiamole in questa maggioranza e nel perimetro di questo Governo. Non dobbiamo certo mettere da parte problemi e tensioni ma poi concentriamoci su tre grandi sfide che ci aspettano: la campagna vaccinale, l’utilizzo intelligente del Recovery Fund e la guida del G20″.