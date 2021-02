Chi è Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione

Tra i ministri c'è Renato Brunetta, politico, economista ed accademico italiano e attualmente in carica come ministro per la Pubblica Amministrazione.

Chi è Renato Brunetta

Renato Brunetta aveva ricoperto dal 8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 la carica di ministro per la Pubblica Amminsitrazione e l’innovazione con il governo di Silvio Berlusconi. Nel 1999 è entrato a far parte dello schieramento di Forza Italia in qualità di deputato al Parlamento Europeo fino al 2008, per poi ritornare a far parte del partito di Berlusconi nel 2014. Nel governo Berlusconi è autore della Riforma Brunetta in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Oltre alla politica è stato anche un professore accademico. Dal 1991 al 1999 è stato professore associato di Economia del Lavoro presso Tor Vergata, dove ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di Economia Politica fino al 2009.