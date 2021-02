Seconde case, ristoranti, palestre, cinema e teatri: tutti i divieti contenuti nel nuovo dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo 2021.

Il nuovo dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile che il governo dovrebbe approvare già dei weekend confermerà i divieti già stabiliti con il precedente decreto senza una allentamento delle misure: l’obiettivo è ridurre la circolazione dei contagi e soprattutto delle varianti.

Nuovo dpcm: tutti i divieti

Il primo divieto riguarda l’impossibilità di spostarsi tra regioni fino al 27 marzo, già disposta con un decreto nei giorni scorsi insieme a quello di recarsi da amici e parenti in zona rossa. Inoltre i ristoranti rimarranno aperti soltanto per pranzo nelle fasce gialle, disilludendo le speranze della categoria di un’apertura serale.

Quanto allo sport, piscine e palestre dovrebbero continuare a rimanere chiuse.

Il Ministero dello Sport ha infatti già chiesto al Comitato tecnico-scientifico un parere su una possibile riapertura ricevendo però parere negativo. Si sta valutando la possibilità di autorizzare esclusivamente le lezioni individuali, ma anche in questo caso la scelta dipenderà dall’andamento dei contagi.

Non è ancora arrivata invece la risposta degli esperti alla richiesta di Franceschini di tenere aperti musei, parchi archeologici e mostre anche nel fine settimana così come di riaprire cinema e teatri con un protocollo rigido.

Per ciò che riguarda la seconde case, le nuove disposizioni prevedono che chi vive in fascia gialla o arancione può recarvisi anche se si trovano fuori regione. Non si può invece andare in un’abitazione che si trova in zona rossa o arancione scuro. Allo stesso modo chi vive in una di queste fasce non la può raggiungere anche se la dimora si trova in un’area gialla o arancione.