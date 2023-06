Dramma a Pomigliano D’Arco, dove nella giornata di ieri, lunedì 19 Giugno, un senza tetto è stato ritrovato in via Principe di Piemonte con segni evidenti di percosse. L’uomo, aggredito da due sconosciuti, è morto in ospedale.

Pomigliano d’Arco, senza tetto picchiato alla morte da due persone

L’aggressione ai danni del clochard sarebbe avvenuta nel corso della mattinata di ieri. L’uomo è stato picchiato, secondo le prime ricostruzioni, non mentre dormiva, ma mentre stava camminando tra le vie di Pomigliano D’Arco, per motivi sconosciuti. Al momento non si conosce l’identità delle due persone che hanno compiuto questo terribile gesto: i carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona Potrebbe trattarsi di due ragazzi giovani.

Il decesso in ospedale

L’uomo aggredito non è morto subito, ma è riuscito in un primo momento ad allontanarsi dagli assalitori finendo in un cortile condominiale per poi accasciarsi al suolo. Soccorso da alcuni passanti, poi, il senza tetto è stato trasferito in ospedale di Nola, dove ha perso la vita poche ore più tardi.