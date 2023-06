L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri in via Dalle Vacche a Conselice (Ravenna), tra un’automobile e un furgone. Un pensionato di 80 anni non ha rispettato una precedenza e, nello svoltare a sinistra è andato ad impattare contro il camioncino, rimanendo ferito.

Conselice, incidente tra auto e furgone: 80enne trasferito in ospedale

L’80enne era alla guida della sua Opel Corsa e stava viaggiando sulle strade di Conselice provenendo dal centro della città. L’uomo non ha rispettato una precedenza e, durante una svolta a sinistra, è andato a sbattere contro un furgoncino guidato da un 48enne. Lo scontro è stato violento e il pesionato ha avuto la peggio, rimanendo ferito anche se fortunatamente non in maniera così grave da mettere in serio pericolo la sua vita.

L’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto è giunta un’ambulanza e l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’: i medici hanno dato le prime cure all’80enne per poi trasferirlo all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’uomo è ricoverato, ma le sue condizioni di salute sono stabili. Sul luogo del sinistro si sono presentati anche gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno diretto il traffico tra le vie.