Erano circa le ore 4 del mattino di domenica 18 Giugno quando, di fronte all’ospedale di Saronno, due automobili si sono scontrate frontalmente. Lo schianto è stato particolarmente violento, tanto che entrambi i conducenti dei mezzi a quattro ruote sono rimasti feriti.

Saronno, due auto si schiantano davanti all’ospedale: feriti i conducenti

Le automobili in questione, una Matiz e una Golf, si sono schiantate per motivi ancora da accertare lungo piazzale Borella a Saronno. Lo scontro è stato così violento da svegliare molti residenti del quartiere, che hannno subito allertato i soccorsi. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno ancora lavorando gli agenti dell’Arma.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto, oltre ai carabinieri del distaccamento di Saronno, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di liberare la strada dai detriti delle due automobili, e i medici del 118. I due conducenti delle automobili, un 24enne e un 35enne, sono rimasti entrambi feriti e trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze. Sono fuori pericolo di vita.