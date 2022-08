Scoperto il risultato dell'alcol test alla soldatessa che, in provincia di Pordenone, ha travolto con la sua auto il 15enne Giovanni Zanier. Era ubriaca.

Nella notte del 20 agosto 2022, un 15enne di Pordenone ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile. Alla guida vi era una soldatessa che è stata subito arrestata. Le indagini in corso hanno rilevato una novità: la ragazza era ubriaca.

Pordenone, la soldatessa che ha ucciso il 15enne Giovanni Zanier era ubriaca

L’omicidio è avvenuto a Porcia, in provincia di Pordenone, a causa dello stato d’ebbrezza della 20enne. La responsabile della morte del 15enne è una militare statunitense che presta servizio presso la Base Usaf di Aviano. Il sinistro era avvenuto verso le 2.30 di notte. La colpa, oltre a ricadere sulla conducente della vettura coinvolta nell’incidente, è stata attribuita, come riporta il Corriere della Sera, alla rotatoria in cui si è consumata la tragedia.

In quel punto le luci vengono spente dalle 2.00 alle 6.00. Il sindaco ha prontamente risposto a coloro che attaccano la gestione di quel tratto di strada dicendo: “Non abbiamo fatto altro che adeguarci alla richiesta del governo di contenere le spese per la pubblica illuminazione di alcuni tratti stradali. E quello della rotatoria è uno di questi”.

L’incidente

La vittima dell’incidente si chiamava Giovanni Zanier, 15 anni.

Aveva promesso alla mamma che sarebbe tornato a piedi: niente bicicletta e niente passaggi in auto da sconosciuti. Purtroppo però, di ritorno a casa con degli amici, è stato travolto dalla 20enne ubriaca che non ha visto i pedoni. Giovanni Zanier non è morto sul colpo, ma in ambulanza mentre stava correndo in ospedale.