Tragedia la Vigilia di Natale a Pordenone, dove un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con gli amici su un campetto di periferia.

Pordenone, tragedia sul campo di calcio: 15enne va in arresto cardiaco e muore

Pordenone sotto shock. Nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale, un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con i suoi amici su un campetto di periferia della cittadina friulana.

Il giovane, di origini straniere, dopo uno scontro di gioco fortuito, è stato colto da arresto cardiaco. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma, al loro arrivo, le condizioni del 15enne sono apparse subito disperate. Dopo essere stato intubato e sottoposto alle manovre di rianimazione, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria degli Angeli, dove è però morto poco dopo. La Procura aprirà un fascicolo al fine di ricostruire quanto accaduto ma tutto porta a un tragico evento improvviso legato a uno scontro di gioco e non a gesti volontari.

Pordenone, chi era il 15enne morto dopo aver accusato un malore sul campo di calcio

Si chiamava Paul Nana Ampong, di origini senegalese, il 15enne morto la Vigilia di Natale dopo aver accusato un malore su un campo di calcio a Pordenone. Da qualche tempo Paul era tesserato con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16. Il presidente e la squadra si uniscono al dolore della famiglia.