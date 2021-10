Portiere 20enne del Norwich annuncia cancro ai testicoli: la storia di Dan Barden

Drammatico annuncio per il giovane Dan Barden, portiere 20enne del Norwich in prestito nel campionato scozzese: il giovane ha un tumore.

Brutte notizie per il giovane portiere 20enne Dan Barden al quale è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Ad annunciare la notizia è stato il Norwich City FC mediante una nota diffusa sui social network. Il ragazzo attualmente si trova in prestito al Livingston, squadra che gioca nel campionato scozzese.

Dan Barden e il cancro ai polmoni annunciato dal Norwich

Il giovane si sarebbe sottoposto ad alcuni controlli che avrebbero dato purtroppo esito positivo. Dan Barden si sottoporrà a breve a dei test per capire lo stato della malattia e intervenire con una cura efficace. Barden ha comunque voluto ringraziare i dipartimenti medici di Norwich e Livingston oltre che il Royal Marsden Hospital.

Dan Barden e il cancro ai polmoni annunciato dal Norwich, le parole del ragazzo

Barden ha dichiarato comunque di star vivendo un momento molto complicato. “È stato un periodo molto difficile e impegnativo, ma il sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei colleghi mi ha aiutato a superare le ultime settimane“, ha dichiarato il portiere di proprietà del Norwich.

Dan Barden e il cancro ai polmoni annunciato dal Norwich, la richiesta di privacy e il messaggio del Livingston

“La diagnosi iniziale è stata un vero shock per me, ma la cosa positiva è che l’abbiamo presa in anticipo e la prognosi e i prossimi passi sono stati tutti positivi. Sono fiducioso che sarò in grado di batterlo e che tornerò là fuori a fare ciò che amo presto” ha commentato il giovane dopo alcune settimane molto difficili. Chiesta serenità per il periodo non semplice e rispetto della privacy. Nel frattempo anche il Livingston ha scritto un messaggio di incoraggiamento per Dan Barden.