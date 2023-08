A Porto Cervo, dei turisti hanno pagato 2 caffè e 2 bottiglie d’acqua a 60 euro: la visione della cifra impressa sullo scontrino ha sconvolto i clienti che hanno denunciato l’accaduto al Corriere della Sera.

Porto Cervo, 2 caffè con l’acqua a 60 euro: lo scontrino

Altra località, nuovo capitolo della saga “scontrini da capogiro”. Dopo i due euro addebitati per tagliare un toast a metà a Como o i 20 euro aggiunti per aver tagliato una torta a Palermo, ora è la volta dei 60 euro pagati per due caffè e due bottiglie d’acqua a Porto Cervo. A denunciare il fattaccio sono stati due turisti romani che hanno consumato nel bar di un famoso hotel della location da sogno tanto amata dai vip che si trova in Costa Smeralda, in Sardegna. Qui, i due turisti hanno ordinato due caffè consumati al tavolo e due bottiglie d’acqua. Il costo: 60 euro.

Stando a quanto raccontato dai protagonisti della vicenda, sconvolti dalla cifra in scontrino, il personale del bar ha portato al tavolo, oltre ad acqua e caffè, anche due coppe di cioccolatini. La premura dei dipendenti, tuttavia, per i due clienti non valeva comunque il pagamento di una simile somma.

I gestori: “Non si paga solo il caffè ma l’esperienza”

L’episodio è stato segnalato dai turisti romani al Corriere della Sera e documentato con apposite foto. In considerazione del racconto fatto al quotidiano dai diretti interessati, la “giustificazione dei gestori è stata che non si tratta di un semplice caffè ma di una esperienza. La realtà è però un caffè con acqua e biscotti”.

Così come già accaduto in altre circostanze, non tutti sono d’accordo con le proteste dei clienti soprattutto nei casi in cui i prezzi sono regolarmente esposti. Sono tanti, però, gli utenti che hanno espresso solidarietà nei confronti della coppia dato che, come sottolineato dai più, chiunque potrebbe ritrovarsi a vivere una “disavventura” analoga