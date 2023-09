Caos migranti a Porto Empedocle: centinaia di rifugiati in fuga

Porto Empedocle è nel caos più totale. Nel centro di prima accoglienza per immigrati, nel comune situato in provincia di Agrigento, da ieri sono stipati oltre mille migranti. Tali rifugiati stanno tentando in più occasioni la fuga a causa della grave situazione di sovraffollamento.

In questa struttura, situata sul molo, arriva gran parte dei migranti che vengono trasferiti da Lampedusa. Nel marasma generale s’apprende che almeno un centinaio di migranti sarebbe già riuscito a lasciare la struttura d’accoglienza, che rimane presidiata dalle forze dell’ordine.

Continua ad esserci una diffusa preoccupazione per quanto riguarda i trasferimenti, che restano a singhiozzo specialmente a causa della scarsa disponibilità di autolinee private in rotta verso il Nord Italia. La situazione sovraffollamento dunque è resa ancora più grave ed insostenibile.

Continuano i trasferimenti da Lampedusa

Intanto proseguono a ritmo serrato i trasferimenti di migranti da Lampedusa. Ieri sera hanno lasciato l’isola 579 migranti sulla nave diretta a Trapani. Questa mattina ci saranno altre partenze dall’hotspot. Saranno trasferite altre 200 persone circa ed entro stasera ulteriori 500 migranti.

Preoccupano invece le dichiarazioni del ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, oggi in visita a Roma per discutere del tema migranti: “La Francia non accoglierà parte dei migranti arrivati recentemente a Lampedusa“.