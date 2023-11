Portogallo, si è dimesso il primo ministro Antonio Costa

Indagato per corruzione in un’inchiesta che riguarda due miniere per l’estrazione di litio, il primo ministro del Portogallo si è dimesso.

Il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, si è dimesso nel pomeriggio di martedì 7 novembre. Dopo ave appreso di essere indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti legate all’estrazione di litio nel Paese, Costa ha deciso di rassegnare le dimissioni al presidente della Repubblica.

In carica dal 2015 e attualmente segretario generale del Partito Socialista, Costa ha vinto le ultime elezioni parlamentari nel 2022. Al momento, non è stato specificato se l’ormai ex primo ministro portoghese sia incriminato o soltanto indagato.

Nelle ore che hanno preceduto le dimissioni, alcune persone molto vicine al politico sono state arrestate in quanto implicate nella medesima inchiesta. Tra i personaggi del mondo politico portoghese finiti in manette ci sono il capo di gabinetto di Costa, Vítor Escária, e un confidente e consigliere dell’ex premier, Diogo Lacerda.

L’inchiesta, le miniere di litio e i progetti da “sbloccare”

In relazione all’inchiesta sul litio, esistono diversi coni d’ombra. Stando a un comunicato stampa diffuso dalla procura generale portoghese, l’indagine riguarderebbe due miniere di litio che si trovano nella parte settentrionale del Portogallo e una centrale a idrogeno di Sines, situata a circa 70 chilometri a sud di Lisbona.

Secondo quanto riferito dalla procura generale, Costa avrebbe esercitato pressioni affinché si procedesse a “sbloccare” i tre progetti, senza fornire ulteriori dettagli. Riprendendo la vicenda, Politico ha scritto che il Governo Costa “aveva entusiasticamente sostenuto numerosi progetti per estrarre il litio in diverse regioni del Portogallo nell’ambito degli sforzi dell’Unione Europea per procurarsi alcune materie prime strategiche”. Gli stessi progetti, tuttavia, erano stati travolti dalle critiche quando fu reso noto che il litio estratto era molto impuro. Inoltre, l’impatto ambientale delle miniere era alquanto devastante.

Il litio è noto per essere uno dei materiali più ricercati, richiesti e costosi del mondo. Si tratta, infatti, di un componente fondamentale per i magneti delle pale eoliche, per la realizzazione delle batterie ricaricabili delle auto elettriche, degli smartphone, dei computer e di molto altro ancora.

Nel momento in cui ha reso note le sue dimissioni, l’ex premier Costa ha tenuto una breve conferenza stampa nel pomeriggio di martedì 7 novembre. Durante il punto stampa, si è dichiarato innocente e ha affermato di essersi dimesso dal suo incarico politico “con la coscienza pulita”. Inoltre, ha precisato che, nel caso in cui dovessero essere indette elezioni anticipate, non si candiderà per il ruolo di primo ministro.