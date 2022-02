Previsioni meteo 5 febbraio: fino a 18 gradi al Sud, nuvole al Centro

Le previsioni meteo di sabato 5 febbraio 2022: soleggiato in gran parte dell'Italia, permangono le nuvole nelle regioni del Centro, fino a 18 gradi al Sud

Previsioni meteo 5 febbraio: tempo soleggiato in Italia

Le previsioni per sabato 5 febbraio 2022 indicano un’estrema stabilità atmosferica su quasi tutto lo Stivale.

Le temperature non saranno per niente basse, non in linea con la stagione: nelle regioni del Sud Italia ci saranno, infatti, punte fino a 18 gradi.

Il meteo nelle regioni del Nord Italia

Anche al Nord, questo sabato, il tempo sarà perlopiù soleggiato, come fanno sapere gli esperti metereologici dell’Aeronautica Militare. Si formeranno però diversi banchi di nebbia, a causa della mancanza di vento, dopo metà giornata e verso l’ora del tramonto, in particolare lungo il corso del Pò.

Nuvole al Centro Nord

Tutte le regioni del Centro Nord saranno ricoperte da nubi per tutto il giorno, con piogge sparse, almeno per tutta la mattinata. Unica eccezione l’Abruzzo che avrà un tempo soleggiato al mattino per poi rannuvolarsi tra il pomeriggio e la prima serata.