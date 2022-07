Previsioni meteo 7 luglio: allerta maltempo, le regioni a rischio

Le previsioni meteo del 7 luglio indicano una allerta per maltempo ed un generalizzato calo termico con possibilità di fenomeni anche molto intensi

La previsioni meteo del 7 luglio prefigurano una allerta maltempo ed alcune regioni a rischio: la Protezione Civile ne ha individuate sette con rischio idrogeologico e temporali severi, il che significa che da domani il caldo si attenuerà a ma prezzo dell’arrivo di una perturbazione decisamente intensa.

Perturbazione che interesserà l’Italia da nord a sud in particolare nel versante est ma con “incursioni” anche su quello ovest nel settore del Centro Nord. Quella censita è un’allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su sette regioni.

Previsioni meteo 7 luglio, torna il maltempo

Si attende dunque un “graduale ma deciso aumento della nuvolosità” e in alcune zone del paese questo fenomeno innescherà nubifragi e violenti temporali. Con essi si verificheranno anche grandinate e forti raffiche di vento.

E’ atteso anche un importante calo termico. Ma quali saranno le regioni interessate?

Ecco le sette regioni interessate dall’allerta

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Si censisce anche una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise e Puglia. Nello specifico si avrà una mattinata con molte nubi sul Triveneto.

Ci saranno rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine. Dal pomeriggio i fenomeni saranno in aumento ed estensione anche al resto del nord. Al centro e al sud sole di mattina e nuvolosità in aumento dal pomeriggio con temporali associati con grandine sulle zone appenniniche e poi in estensione ai restanti settori, in particolare quelli adriatici.