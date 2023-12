Nel 2023, il giorno dell’Immacolata, che come sempre si celebra in data 8 dicembre, cade di venerdì: un momento perfetto per trasformare 24 ore di festa in un ponte ben più lungo. In casi come questo, solitamente, si possono organizzare gite fuori porta, ma per farlo serve che il meteo assista i viaggiatori. Come andranno le cose quest’anno?

Previsioni meteo 8 dicembre: il ponte dell’Immacolata

Secondo quanto sostengono gli esperti, la giornata di venerdì non sarà delle migliori dal punto di vista del meteo. Al Nord, per esempio, ci saranno grossi nuvoloni già dal mattino con qualche pioggia che bagnerà la Liguria e qualche debole nevicata che interesserà il Piemonte. Pioggia mista neve in Lombardia e in Emilia Romagna, mentre in Valle d’Aosta cadranno più fiocchi. Al Centro si attendono nubi sul versante tirrenico, neve sull’Appennino e un po’ di pioggia fra Alto Lazio e Toscana. L’Umbria, al contrario, rimarrà soleggiata. Al Sud, grosse nubi minacceranno pioggia in Sicilia, con qualche goccia che cadrà verso sera nella zona di Agrigento. In Sardegna, invece, rovesci da Ovest a Est per tutto il giorno.

Previsioni meteo 8 dicembre: il weekend

Le cose cambieranno, però, molto rapidamente. Già nel weekend, infatti, il tempo sarà reso più stabile dal ritorno dell’anticiclone. L’alta pressione permarrà ancora e per questo motivo le schiarite saranno brevi: il cielo rimarrà quasi ovunque coperto da nubi dense.