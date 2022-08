Come passeranno il ferragosto 2022 gli italiani? Vediamo le previsioni meteo. La Puglia avrà due giornate piovose e fredde prima del 15 agosto.

Sarà un ferragosto soleggiato e caldo o all’insegna delle piogge? Le previsioni meteo al momento dicono che potrebbe anche esserci un rialzo delle temperature in alcune regioni, come nel caso della Puglia. La regione del sud affronterà prima un’allerta meteo gialla.

Previsioni meteo ferragosto, allerta gialla in Puglia: le altre regioni

La Puglia tra oggi e domani si troverà ad affrontare un’allerta meteo gialla con probabili temporali ed anche trombe d’aria. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata del 15 agosto 2022, quindi ferragosto. Si apprende da Bari Today che nella giornata festiva di agosto le temperature aumenteranno superando anche i 30 gradi.

La situazione in Italia

Per quanto riguarda le altre regioni, il clima sarà sereno al Nord Italia fatta eccezione per qualche variazione a Nord Ovest.

Le temperature vanno dai 28 ai 31 gradi. Nella giornata di domenica 14 agosto 2022, invece, si legge di 3BeEteo che sarà soleggiato su tutte le Regioni anche se con velature in graduale aumento al Nordovest e isolati piovaschi in serata. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34 gradi. Male il 15 agosto 2022 in quanto sono previsti temporali in Liguria e la situazione potrebbe peggiorare in tutto il Nord Italia.

Molto bene insieme il sud Italia che a Ferragosto vedrà giornate serene con qualche nube solo in Campania e in Molise. Anche al Centro ci sarò bel tempo il 15 agosto, fatta eccezione per qualche temporale in Toscana Umbria e Marche.