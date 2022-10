Previsioni meteo mercoledì 12 ottobre, allerta gialla e arancione per maltempo in Sardegna

Le previsioni meteo per mercoledì 12 ottobre preannunciano temporali sparsi in Sardegna: ci sarà allerta gialla e arancione

Mercoledì 12 ottobre 2022 sarà una giornata cupa e nuvolosa per gran parte dell’Italia, con rovesci e rovesci sparsi su diverse regioni del Nord e del Centro del nostro Paese. In particolare, in Sardegna sono attesi forti temporali: la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla e arancione.

Previsioni meteo, temporali e rischio idrogeologico in Sardegna

Sul sito della Protezione Civile è apparso un comunicato in cui si spiega che sarà emanato un bollettino di allerta gialla sulla Sardegna per rischio di forti temporali e di allerta arancione per rischio idrogeologico. Ci sarà criticità moderata per rischio idrogeologico per le zone di Campidano, Bacini Montevecchio, Pischilappiu, Bacini Flumendosa, Flumineddu, Iglesiente e Bacino del Tirso. Si parla, invece, di criticità ordinaria per temporali per le zone di Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio, Pischilappiu, Bacini Flumendosa, Flumineddu, Iglesiente, Gallura e Bacino del Tirso.

Tempo instabile sul resto dell’Italia

Non ci sarà nè allerta gialla nè arancione in nessun’altra regione italiana, ma le piogge saranno presenti anche altrove. Secondo gli esperti meteo dell’Aeronautica Militare, nelle ore centrali della giornata di domani, ci saranno rovesci anche nelle zone delle Alpi e delle Prealpi.