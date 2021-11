Previsioni meteo per sabato 6 novembre: cielo sereno al Nord, nuvole e qualche rovescio al centro-sud

Le previsioni meteo per sabato 6 novembre: bel tempo al Nord, marcata instabilità al Centro-Sud. Temperature in rialzo per venti di scirocco specialmente sull’Italia meridionale.

Le previsioni meteo per sabato 6 novembre

Le condizioni meteo per il weekend dividono l’Italia in due: bel tempo al Nord, piogge e rovesci al Centro-Sud.

Grazie a un campo di alta pressione ci attende un sabato caratterizzato da condizioni stabili e asciutte al Nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni e solo qualche banco di nebbia in mattinata sulla Pianura Padana.

Previsioni meteo 6 novembre: instabilità al centro-sud

Situazione differente per le regioni del Centro-Sud, che avranno a che fare con una situazione di instabilità che causerà piogge e rovesci sparsi in particolare su Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Sardegna, e Sicilia occidentale.

Qualche piovasco anche sulla altre regioni meridionali, dove i cieli saranno nuvolosi o molto nuvolosi. Venti provenienti dai settori nord-orientali al Centro-nord e in Sardegna, venti di scirocco invece sul mar Ionio e in Sicilia. Temperature in calo sulle regioni del versante adriatico.

Previsioni meteo weekend, Italia divisa in due

Anche domenica assisteremo a condizioni di bel tempo al Nord, con cieli prevalentemente sereni e solo qualche nube di passaggia sul levante ligure, mentre al centro-sud persisterà instabilità residua con nuvolosità sparsa.

Le piogge potranno interessare solo il litorale toscano e la Sardegna, dove sarà possibile anche qualche temporale. I venti di scirocco che soffieranno con intensità sui mari di Ponente e sulle isole maggiori causeranno un un aumento delle temperature in quasi tutto il Paese con picchi di 25 gradi sul versante ionico e sulle Isole.