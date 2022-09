Previsioni meteo, torna il maltempo: in arrivo il ciclone irlandese Peggy e la Corrente a Getto

Due fenomeni solitamente nord-europei scenderanno di latitudine e toccheranno la penisola a partire dal Nord: previsioni meteo, torna il maltempo

Le previsioni meteo non portano buone notizie, torna il maltempo e sono in arrivo il ciclone irlandese Peggy e la Corrente a Getto. Che significa? Che un evento molto severo sarà accompagnato anche da un fenomeno di ulteriore intensità, vale a dire che assieme al ciclone irlandese si formerà vento a circa 10.000 metri di quota, con formazione di grosse masse nuvolose specie sul Nord Italia.

Tutto questo secondo il sito ilMeteo porterà temporali e rischio grandine.

Previsioni meteo, torna il maltempo

Ci sarà una intensificazione anche del vento al suolo in particolare tra Liguria, Toscana e regioni appenniniche. Poi tra giovedì sera e venerdì un sistema perturbato passerà sul Nord Italia, con peggioramento marginale anche al Centro. Corrente a Getto ed il transito del Ciclone Peggy scenderanno quindi di latitudine e toccheranno l’Italia.

Le prossime ore e i prossimi 2 giorni

Ecco cosa accadrà giorno per giorno: per oggi, mercoledì 7 settembre, al nord pressione in calo, e peggioramento pomeridiano con rovesci temporaleschi su Alpi, Prealpi e poi zone pianeggianti, dapprima a ovest poi anche a est. Al centro: inizialmente soleggiato ovunque e possibili piogge su Toscana e Lazio. Al sud: bel tempo, soleggiato e molto caldo di giorno. Poi giovedì 8. Al nord avremo piogge e temporali. Al centro ci saranno rovesci sparsi, anche intensi, specie sul versante tirrenico.

Al sud: soleggiato e molto caldo ma potrebbe piovere forte fra Campania, Basilicata e nord Puglia. Ecco poi venerdì 9: al nord un graduale miglioramento a partire dal Nordovest, ancora instabile al Nordest. Al centro piovoso e più ventoso e al sud bel tempo e picchi termici fino a 40° in Sicilia.