È ufficiale: Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico, succedendo così a Enrico Letta.

Con i suoi soli 37 anni è diventata la più giovane della Storia a guidare il partito. Prima di lei c’era solo Renzi che diventò segretario del PD a 38 anni. C’è un altro interessante elemento di novità: Schlein, che è nata all’estero (Svizzera), è riuscita a ribaltare il voto degli iscritti nel corso della primarie aperte. Quello che è certo è che, con l’approdo di Schlein, si respira un’aria nuova in Parlamento: non era mai accaduto nella nostra Storia che due donne guidassero due dei partiti più importanti del nostro Paese.

Schlein: “Abbiamo fatto una piccola e grande rivoluzione”

In seguito alla sua vittoria, Elly Schlein ha tenuto un lungo discorso durante il quale ha ringraziato quanti l’hanno sostenuta nel corso del suo cammino: “Sono immensamente grata, perché abbiamo fatto una piccola e grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare. Il PD è vivo e questo è un mandato a cambiare, con una linea chiara che metta al centro il contrasto alla disuguaglianza e l’emergenza climatica.

Il popolo democratico si è unito e noi abbiamo la responsabilità di non tradire questa fiducia. Il nostro è un ponte intergenerazionale, in tanti mi hanno detto che aspettavano da tempo di votare per una segretaria. Voglio pensare anche alle tante e tanti giovani che oggi hanno espresso il primo voto e che mi sono stati vicini nel lungo viaggio interno al Paese. Voglio ringraziare chi, dopo la sconfitta di settembre, ha scelto di mettersi in discussione e ha aperto questo straordinario momento di democrazia, che si è concluso con il voto di oggi.

Così come ringrazio Enrico Letta, che ho sentito pochi minuti fa. Ci rimetteremo in cammino, con l’impegno di recuperare le persone che oggi non hanno partecipato e quelle che alle ultime elezioni che non si sono espresse. Ringrazio ovviamente tutti i nostri comitati, per il lavoro che hanno svolto in queste settimane”. Ha anche aggiunto: “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni […] Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in parlamento e in tutto il paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere”.

Primarie PD, Bonaccini si complimenta con Schlein: “Domani tutti a darle una mano”

Nel frattempo sono arrivate le prime dichiarazioni di Stefano Bonaccini che ha riconosciuto di aver perso: “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein. L’ho sentita e le ho fatto i complimenti. In bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”, sono state le sue dichiarazioni al Comitato di Casalecchio di Reno. Complimenti anche da Dario Franceschini: “Onda travolgente cui nessuno credeva. Onda di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo che ha portato il popolo democratico a scegliere di farsi guidare verso il futuro da una giovane donna. Oggi inizia davvero una nuova storia”.

Così invece Matteo Salvini: “Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell’opposizione […] Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare, che a settembre ha dato chiaramente al centrodestra la responsabilità del governo del Paese. La Democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra”.

Primarie PD, il risultato. Gentiloni: “Votato ora a Bruxelles”

Tra le persone che hanno votato in queste ultime ore c’è anche il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. Attraverso un cinguettio su Twitter ha esclamato in modo soddisfatto: “Votato ora a Place Flagey a Bruxelles. ‘Affluenza alta!'”.

Anche la candidata Paola De Micheli ha condiviso il momento della votazione. Il suo pensiero è stato rivolto alle vittime del naufragio: “Oggi ho votato per il futuro del Pd, ma il mio pensiero è rivolto alle vittime della tragedia di Crotone“, è quanto ha scritto su Twitter.