Primo Maggio: i supermercati e centri commerciali che resteranno aperti

Festa dei lavoratori? Sì, ma non per tutti. Come da tempo ormai accade, non tutte le attività lavorative si fermeranno in occasione del Primo Maggio, nessuna eccezione per supermercati e centri commerciali, che resteranno aperti. Ecco nel dettaglio quali.

Non tutti i supermercati e grandi store resteranno chiusi per la festa dei lavoratori. Ecco quali

Passiamo in rassegna innanzitutto i supermercati. Dove sarà possibile fare la spesa il Primo Maggio? Non tutte le grandi catene sono uguali, alcune avranno specifici orari, come nel caso di Iper, Bennet e Conad, la cui maggior parte dei punti vendita resteranno aperti, anche se con orari festivi o mezza giornata.

Discorso analogo per Pam e Tigros, che dovrebbero rimanere tutti aperti, anche se con possibilità di adozione dell’orario festivo. Non tutte le grandi catene però si sono espresse con chiarezza in merito. È il caso di Penny Market, Eurospin e Lidl: con molta probabilità alcuni punti resteranno aperti ed altri no.

Anche Carrefour pare non abbia dato indicazioni precise ai vari minimarket, supermercati e ipermercati dislocati sullo Stivale, mentre invece Coop, Ipercoop ed Esselunga hanno già chiarito che resteranno chiuse per l’intera giornata.

E per quanto riguarda i grandi store come Mediaworld, Unieuro e Decathlon? Comunicazioni ufficiali non sono pervenute, ma di certo gli store di queste grandi catene presenti nei centri commerciali resteranno aperti.

Leroy Merlin, senza dare disposizioni ufficiali ai suoi negozi, lascia il libero arbitrio ai propri punti vendita, mentre invece Ikea rispetterà la festa dei lavoratori, scegliendo di abbassare le saracinesche di tutti i suoi negozi per l’intera giornata.

L’invito è comunque quello di tenere monitorati i siti ufficiali dei centri commerciali e dei propri supermercati di fiducia, per eventuali cambi dell’ultimo minuto e per evitare spiacevoli sorprese.