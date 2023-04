Pasquetta, quali supermercati terranno aperti: l'elenco

In occasione della Pasquetta, sono diversi i marchi noti di Supermercati che hanno scelto di rimanere aperti per i consumatori che intendono recarsi a fare spesa. Scopriamo quali sono i principali e gli orari ai quali prestare attenzione.

Pasquetta, quali supermercati sono rimasti aperti

La prima catena da tenere d’occhio è Coop. Stando a quanto è stato evidenziato da “Il Corriere della Sera”, l’apertura di questi supermercati dovrebbe essere legata al territorio di riferimento: in Lombardia i punti vendita potrebbero essere aperti in buona parte, diversamente da quanto accade in Toscana e Liguria dove potrebbero essere lasciati aperti solo gli ipermercati.

Altro nome in evidenza è Conad: qui è necessario controllare le disposizioni d’apertura del singolo punto vendita e lo stesso vale anche per Carrefour. I supermercati Esselunga dovrebbero essere aperti nella quasi totalità dei casi anche se alcuni punti vendita potrebbero rimanere aperti con orario ridotto.

Da Bennet a Penny Market, quali altri supermercati rimarranno aperti

Tra gli altri supermercati che dovrebbero tenere alzate le serrande c’è Bennet, anche se, come nel caso di Esselunga, qualche punto vendita potrebbe restare aperto con orario ridotto. Stesso discorso per Lidl e Pam. Si segnala l’apertura dei supermercati Decò che dovrebbero osservare un’orario parziale. Aperti infine anche molti supermercati Penny Market anche se in questo caso sarà necessario fare una verifica: molti osserveranno l’orario parziale, così come ce ne saranno tanti aperti tutto il giorno. Diversi saranno infine chiusi: sul sito internet è disponibile un pdf con tutti i dettagli, punto vendita per punto vendita.