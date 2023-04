I Vip come hanno trascorso la giornata di Pasqua? A rivelarlo sono gli stessi personaggi del mondo dello spettacolo tramite i contenuti postati sui rispettivi account social. Da Antonella Clerici ai Ferragnez a Ilary Blasi, tutti i dettagli.

La Pasqua dei Vip, come hanno trascorso la giornata i personaggi del mondo dello spettacolo

La giornata di Pasqua, che si è caratterizzata per un clima dalle basse temperature e un mood decisamente invernale, è arriva. Come hanno festeggiato i Vip? Da Instagram a Twitter, ecco i messaggi di buona Pasqua inviati dai personaggi del mondo dello spettacolo corredati di foto e video che rivelano come hanno deciso di trascorrere le festività pasquali.

Postando un messaggio di “serena Pasqua e Pasquetta” su Twitter, Antonella Clerici ha condiviso con i suoi fan una breve clip di una grigliata.

Serena Pasqua e Pasquetta🐣🤣❤️ pic.twitter.com/B3blpTuWzu — Antonella Clerici (@antoclerici) April 9, 2023

Ilary Blasi, invece, ha postato una foto in bianco e nero in cui si mostra insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, avuti con l’ex marito Francesco Totti. Lo scatto è corredato dalla scritta “Pasqua 2023” e tre cuoricini rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

I Ferragnez, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno lasciato l’Italia per le festività pasquali e sono volati a Dubai. Sugli account Instagram di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, la coppia ha pubblicato degli scatti in cui la famiglia si trova in spiaggia a godersi un clima decisamente diverso da quello italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Gli auguri dei Vip sui social

Gianni Morandi, invece, ha fatto gli auguri di Pasqua ai suoi followers postando un video su Instagram. Il video è stato girato a Matera, in Basilicata, città presso la quale il cantante sta trascorrendo le feste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

“Buona Pasqua! Buona rinascita a Tutti”. È questo l’augurio, scritto su Instagram in differenti lingue, di Laura Pausini che ha anche approfittato dell’evento per comunicare che sarà “di nuov in tour radio in Italia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Vasco Rossi ha scritto su Instagram: “Buona resurrezione… a tutti! Ogni volta quando ti senti morto dentro, quando tocchi il fondo, quando ti sembra la fine del mondo… e poi risorgi… cominci a vedere tutto con qualche sfumatura in più…”.

Jovanotti ha fatto gli auguri di buona Pasqua con un video tratto dal suo Jova Beach Party della scorsa estate, sulle note di Alla salute.