"Papà non mi piace quando fa male alla mamma” si legge nel tema del bambino, usato nel corso del processo per maltrattamenti

A Brindisi, nel corso di un processo in cui una donna ha accusato l’ex marito di maltrattamenti, il tema del figlio di 7 anni della coppia è stato usato come prova.

Il tema del bambino

Scrive il bambino in un tema dal titolo Penso e scrivo: “Papà non mi piace quando fa male alla mamma”. La donna ha quindi deciso di deporre il quaderno con il testo scritto come prova nel corso del processo. Afferma in tribunale: “La gente dice ‘hai salvato tuo figlio’. No, dico io. È diverso: è lui che ha salvato me.”

Le accuse di maltrattamenti

Continua la donna, raccontando il male che, stando alle sue parole, le ha fatto passare l’ex marito.

“Mio marito dall’estate del 2021 non era più lui. Fino ad allora beveva soltanto caffè ed era un gran lavoratore. Siamo stati anche a Milano per sottopormi a delle cure, ma di colpo è cambiato. Inizialmente credevo si trattasse di depressione e, solo in un secondo momento, ho scoperto che era diventato dipendente dalla cocaina.”

Continua: “Mi sono convinta che il mio matrimonio era ormai giunto al capolinea quando le violenze sono avvenute davanti a mio figlio e ho voluto tutelarlo.”

Racconta in particolare un episodio molto drammatico: “Una volta mi afferrò, mi sbatté sul divano, mi saltò addosso e mi mise la mani al collo. Nostro figlio si mise sulle sue spalle e cominciò a urlare e a piangere.”

E proprio di quelle violenze ha scritto il bambino nel suo tema.