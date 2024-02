"Si tratta di un processo ancora in corso che richiede prudenza" afferma il ministro in merito agli accordi con Tesla

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera, ha riferito in merito alla produzione di auto in Italia.

Il resoconto di Urso

Ha affermato il ministro Urso che, per l’aumento della produzione di veicoli in Italia, “abbiamo avviato interlocuzioni con produzioni di vari Paesi, non soltanto orientali ma anche occidentali.”

Aggiunge inoltre che in una città della Germania “hanno respinto un piano di espansione massiccia dell’impianto di assemblaggio europeo di Tesla e questo comporterà certamente una decisione del gruppo statunitense con il quale noi dialoghiamo da mesi.”

Contatti con Tesla

E proprio in merito a Tesla il ministro conferma che ci sono stati dei contatti. “Stiamo avendo riscontri molto positivi ma si tratta di un processo ancora in corso che richiede prudenza” conclude.

Non solo Tesla però. Urso infatti ha affermato che ci sono “anche tre case leader di veicoli elettrici cinesi interessate all’Italia con cui stiamo dialogando. Sono venute in Italia a incontrarsi con i nostri uffici e, in alcuni casi, hanno anche visitato luoghi di possibili stabilimenti. Le interlocuzioni continuano: tutti e tre questi gruppi hanno detto che i preconcetti sul nostro paese con i quali erano arrivati (come i costi elevati e la burocrazia) sono stati fugati dagli incontri. Hanno trovato un paese accogliente e attrattivo con un ecosistema molto favorevole a eventuali investimenti.”