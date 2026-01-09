La protesta dei Trattori ha Milano sta causando diversi disagi per il traffico. Decine i mezzi agricoli che hanno invaso piazza Duca d’Aosta, scaricando balle di fieno davanti alla Stazione Centrale.

Protesta dei Trattori a Milano: invasa piazza Duca d’Aosta

Oggi a Milano protesta dei Trattori contro il trattato di libero scambio con il Mercosur.

Decine di agricoltori, a bordo dei loro mezzi agricoli, hanno invaso piazza Duca d’Aosta, davanti alla sede del Consiglio Regionale Lombardo, suonando clacson, sventolando bandiere tricolore e scaricando balle di fieno davanti alla Stazione Centrale. A organizzare la manifestazione il movimento Riscatto agricolo Lombardia e l’intero Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani contro la firma del trattato che favorisce la “speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani.”

Milano, la protesta dei Trattori manda il traffico in tilt: la situazione

Come detto, decine di agricoltori, a bordo dei loro trattori, si sono dati appuntamento per protestare a Milano, in piazza Duca d’Aosta. Gli agricoltori chiedono di “avere un prezzo giusto per i produttori e consumatori con nome, controlli efficaci e certi contro il trust e la speculazione.” A causa della protesta dei Trattori, il traffico nella città meneghina è andato in tilt con diversi disagi.