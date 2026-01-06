Un 15enne è stato accoltellato al torace a Milano mentre cercava di difendere un amico da una rapina. L’aggressore è fuggito ed è ricercato dalle forze dell’ordine, mentre il ragazzo è ricoverato in ospedale.

Milano, 15enne accoltellato dopo aver difeso un amico da una rapina: le sue condizioni

Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito al torace con un coltello.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio in viale Sarca, vicino al centro commerciale Bicocca Village. Il giovane stava camminando con un amico coetaneo quando sono stati affrontati da un uomo, descritto dai ragazzi come nordafricano, che ha estratto un coltello e ha minacciato uno dei due, chiedendo di consegnargli il giubbotto.

Il quindicenne ha cercato di proteggere il suo amico ed è stato colpito con più fendenti al torace. Nonostante la gravità delle ferite, le sue condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

Milano, 15enne accoltellato dopo aver difeso un amico da una rapina: caccia all’aggressore

I carabinieri della compagnia Porta Monforte hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore dell’accoltellamento, fuggito subito dopo l’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dell’evento.