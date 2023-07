Proteste in Francia, Netanyahu: “Apprensione per le ondate di antisemitismo”

In una riunione del Governo, il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di essere preoccupato dall’ondata di antisemitismo in Francia.

Il presidente d’Israele, Benjamin Netanyahu, ha preso parte a una riunione del Governo a Gerusalemme in occasione della quale ha affermato di seguire con “apprensione” quanto sta accadendo in Francia e le “ondate di antisemitismo” che stanno travolgendo il Paese dopo l’uccisione del 17enne Nahel a Nanterre.

“Il Governo israeliano segue con apprensione gli episodi e le ondate di antisemitismo che stanno travolgendo la Francia”. Così il presidente israeliano Bejamin Netanyahu, durante la riunione dell’esecutivo che si è tenuta nella giornata di domenica 2 luglio a Gerusalemme.

“Abbiamo assistito negli ultimi giorni ad attacchi criminali contro obiettivi ebraici. Condanniamo con forza questi attacchi e appoggiamo il Governo francese nella sua lotta contro la piaga dell’antisemitismo”, ha aggiunto Netanyahu, commentando i recenti disordini scoppiati in tutta la Francia a seguito dell’uccisione del giovane Nahel, 17 anni, Nanterre. L’adolescente è stato ammazzato da un agente di polizia.

La devastazione del monumento per le vittime dell’Olocausto a Nanterre

Le parole del presidente israeliano vengono dopo i più recenti accadimenti che si sono verificati in territorio francese. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, infatti, nel corso delle violente proteste che si stanno susseguendo da giorni nel Paese guidato da Emmanuel Macron, i manifestanti hanno vandalizzato un monumento realizzato in onore e in ricordo delle vittime dell’Olocausto a Nanterre.

Il quotidiano, inoltre, ha riferito che sul posto, durante i disordini in atto, si sono levati dalla folla anche cori antisemiti.