Provincia di Bolzano dà il via libera all'abbattimento di due lupi: protesta degli animalisti

Provincia di Bolzano dà il via libera all'abbattimento di due lupi: protesta...

Due lupi nella di zona di Selva dei Molini saranno aboliti. La decisione arriva dalla provincia autonoma di Bolzano che, attraverso una nota ha tenuto che “la popolazione dei lupi” non è in pericolo. L’abbattimento – è stato spiegato ancora – avverrà “in un raggio di 10 chilometri quadrati dalle predazioni accertate”. Monta intanto la protesta delle associazioni animaliste. L’ufficio legale della Lav è al lavoro per presentare un ricorso al Tar di Bolzano.

L’autorizzazione – si legge nella nota della provincia altoatesina – è stata accordata in virtù di una nuova legge provinciale di perizie e “valutazioni esterne ricevute”. È legata inoltre ad attacchi predatori avvenuti nel mese di giugno in “4 alpeggi designati come aree di protezione dei pascoli” ai danni di diversi capi di bestiame. Le malghe citate sono situate nel Comune di Selva dei Molini e nei paesi limitrofi.

Le associazioni animaliste protestano

Nel frattempo LAV, LNDC e WWF Italia hanno espresso tutta loro contrarietà contro questo tipo di provvedimento. Il responsabile degli Animali Selvatici in una nota pubblicata sul sito di Lav ha dichiarato senza mezzi termini: “Si tratta di un atto di violenza intollerabile che oltretutto fa cartastraccia del parere del massimo istituto scientifico nazionale basandosi sulla valutazione di un professore dell’Università di Vienna, a a questo punto se Kompatscher non tollera le norme italiane chieda l’annessione all’Austria, nessuno rimpiangerà certo la sua totale incapacità nel far adottare al Bauernbund gli strumenti di prevenzione delle predazioni”.