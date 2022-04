Pulizia della casa, come prendersene cura senza rinunciare ai propri impegni

Pulizie di qualità, professionali e minuziose: come prendersi cura della propria casa senza rinunciare ai numerosi impegni? Batmaid offre la soluzione giusta.

Lavoro, commissioni, figli, parenti e amici: gestire le innumerevoli faccende quotidiane è spesso un’ardua impresa. Ai mille impegni di tutti i giorni si aggiunge la pulizia della casa. Come prendersene cura quando si è affaccendati tra i numerosi appuntamenti?

Gestire l’ambiente domestico quando le giornate sono piene è davvero complicato. La routine frenetica è stancante e ribaltare casa per pulirla è forse l’ultimo dei pensieri. Pulire lo sporco che si annida rapidamente in ogni angolo, disinfettare le superfici, riordinare le camere, sistemare la cucina dopo averla usata, senza dimenticare dei pavimenti: si tratta di abitudini quotidiane importanti e imprescindibili, fondamentali per chi vuole avere una casa sempre in ordine e profumata. Tuttavia, è proprio la casa a essere messa in secondo piano quando gli altri impegni – affaccendati tra famiglia e lavoro – hanno la priorità. Dopo una giornata intensa e stressante, mancano le forze e non si ha la benché minima voglia di rimboccarsi le maniche per pulire l’appartamento.

Accumulando le fatiche del lavoro o la stanchezza dello studio, a fine giornata l’unico desiderio è sedersi sul divano e concedersi del meritato riposo. Allora perché non lasciare le faccende domestiche per il weekend? Ovviamente no, perché quando finalmente la settimana è finita non si vuole fare altro che svagarsi, magari organizzando una gita fuori porta, lontano da casa. Tuttavia, dopo aver accantonato per giorni le esigenze dell’appartamento, urge una pulizia minuziosa, che renda la casa limpida e lucente, graziosa e ordinata.

Batmaid è l’azienda professionista del settore: grazie a veri esperti di pulizie, la tua casa tornerà meravigliosa. Delegando le faccende domestiche, la tua vita sarà semplificata: tra corse al lavoro e impegni di famiglia, finalmente un pensiero in meno. Il tutto senza rinunciare a un servizio di qualità: l’esperienza dei professionisti di Batmaid, infatti, assicura una pulizia minuziosa ed efficiente.

Pulizia della casa, come prendersene cura senza rinunciare a lavoro e famiglia

A causa dei numerosi impegni, gli ambienti domestici vengono spesso trascurati, ma con Batmaid non è più un problema. Facile, digitale e professionale: Batmaid è un’impresa di pulizie che soddisfa ogni tua esigenza e si adatta alla tua vita. Mettendo a disposizione dei clienti professionisti del settore con contratto regolare, l’azienda si impegna a contrastare il mercato nero. Negli anni, infatti, ha contribuito a dar vita a un sistema equo per i lavoratori, aiutando più di 5.500 professionisti a uscire dall’ombra, ottenendo un impiego dichiarato e assicurato. In questo modo, assicura massima tranquillità ai clienti e a chi lavora. I suoi impiegati sono pronti a semplificarti la vita e regalarti un po’ di calma, affinché possa concederti qualche momento di relax in più senza che il benessere della casa ne risenta.

Avere a cuore la propria casa è importante, affinché appaia sempre confortevole e accogliente. Importante anche disinfettarla e sanificarla adeguatamente, in particolare ai tempi del Covid. Con i servizi di Batmaid, che garantisce pulizie su misura, potrai risparmiare tempo, sbrigare gli impegni dell’ultimo minuto, risolvere qualsiasi imprevisto e dedicare del tempo alle tue passioni. Inoltre, è tempo di pulizie di primavera: quando dedicarsi al cambio di stagione e rivoluzionare casa per renderla davvero impeccabile? Sempre di corsa a causa delle numerose attività da svolgere ogni giorno, sembra impossibile trovare del tempo per sistemare l’appartamento. I professionisti di Batmaid permettono ai clienti di concentrarsi su lavoro e famiglia senza preoccuparsi per le condizioni della propria casa, che resterà in ordine e splendente.

La pulizia casa è un impegno che non si può dimenticare, ma c’è chi proprio non lo sopporta: niente panico, Batmaid offre la soluzione giusta. Scegliere Batmaid, infatti, significa affidarsi alla passione di mani esperte e fidate. Il personale è professionale e qualificato, dimostrando cura dei dettagli e massima accortezza.

Batmaid mette a disposizione molteplici servizi perfetti per qualsiasi esigenza. In particolare:

Aspirapolvere;

Pulizia dei pavimenti;

Pulizia degli specchi e di oggetti in vetro;

Rimozione della polvere dalle zone accessibili;

Portare fuori la spazzatura e smistare i rifiuti.

Per chi necessitasse di pulizie aggiuntive, non mancano i servizi extra (aggiungendo da 30 minuti a 1 ora alla prenotazione). Si tratta di:

Lavanderia;

Stiratura;

Pulizia delle finestre;

Pulizia dei mobili della cucina;

Pulizia del forno e del frigorifero.

Batmaid offre non solo esperti del settore in grado di garantire ai clienti pulizie di qualità: l’azienda assicura un prezzo competitivo e il contratto non è vincolante.

Pulizie a domicilio con Batmaid

Batmaid è un’impresa di pulizie professionale che offre servizi di qualità e adatti a ogni esigenza. I suoi agenti sono formati e qualificati. Il cliente può personalizzare i servizi a seconda delle proprie necessità e prenotarli è facile e veloce (bastano pochi click). I servizi di Batmaid sono innovativi e al passo con i tempi: è sufficiente scaricare l’applicazione per gestire le tue pulizie con estrema facilità. In questo modo, è possibile annullare o modificare la prenotazione in base alle necessità del momento.

Il pagamento sarà eseguito in sicurezza al termine delle pulizie. Inoltre, è consentito il pagamento in anticipo. Il cliente intanto può finalmente godersi il suo prezioso tempo libero e la casa verrà pulita con cura, esaudendo qualsiasi desiderio di chi la abita.

La prenotazione dei servizi firmati Batmaid è comoda e molto semplice. Bisogna recarsi sul sito web o sull’app e selezionare il tipo di pulizia che si preferisce. Dopo aver selezionato “Pulizia della casa”, viene richiesto il codice postale. Successivamente, è necessario scegliere la durata della pulizia e gli extra da eseguire. A seconda delle preferenze, il cliente deve poi indicare la data, la fascia oraria e la frequenza. In questo modo, gli addetti alle pulizie sanno quando raggiungere l’appartamento indicato. In base al numero di ore di pulizia effettuate dai professionisti dipendenti di Batmaid, cambia la tariffa. Il prezzo del servizio che il cliente dovrà poi pagare non è fisso, ma varia a seconda dei servizi e del tempo impiegato. In fase di prenotazione, bisogna anche impostare la modalità di pagamento, che viene ufficialmente effettuato solo al termine dei lavori.

Inoltre, il servizio clienti dedicato – disponibile per qualsiasi dubbio o necessità – propone:

Follow-up personalizzato;

Elaborazione delle richieste entro 48 ore;

Reattività e flessibilità garantite.

Batmaid offre servizio di pulizia a domicilio a Milano e dintorni. Esperti del settore arrivano a: