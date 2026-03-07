Pulmino attrezzato per Mariano: mobilità, cura e sostegno dalla Fondazione

La Fondazione Bambino Gesù del Cairo ha consegnato a Mariano un pulmino attrezzato che favorisce autonomia, trasporto sicuro e continuità delle cure

La vita quotidiana di un bambino con esigenze mediche complesse cambia grazie a un intervento concreto a Maida, nel Catanzarese. La famiglia di Mariano ha ricevuto un pulmino attrezzato pensato per garantire sicurezza, accessibilità e mobilità. Il ragazzo convive con una malattia rara che lo porta a pesare circa 200 chilogrammi. Il mezzo consentirà spostamenti più sicuri e una maggiore dignità negli spostamenti quotidiani.

Dietro l’iniziativa si trova la Fondazione Bambino Gesù del Cairo ETS, presieduta da monsignor Yoannis Lazhi Gaid. L’azione è stata annunciata con un videomessaggio che include ringraziamenti ai donatori e la volontà di fornire un supporto multidisciplinare e duraturo. La fondazione dichiara l’impegno a seguire il caso nel tempo e a coordinare gli interventi specialistici necessari.

Il mezzo e le sue caratteristiche

Il pulmino è stato realizzato con criteri tecnici volti alla mobilità assistita e alla dignità dell’utente. L’allestimento privilegia sicurezza e comfort per trasferimenti protetti e regolamentati.

La dotazione comprende pedane e rampe per le operazioni di salita e discesa, sistemi di ancoraggio certificati e sedute rinforzate. Le soluzioni sono pensate per rispondere alle esigenze di persona in condizione di obesità grave, facilitando visite mediche, terapie e spostamenti quotidiani della famiglia. La fondazione seguirà il caso nel tempo e coordinerà gli interventi specialistici necessari.

Accessibilità e sicurezza

A seguito del coordinamento della fondazione, il mezzo è stato allestito per garantire una mobilità protetta. Sono stati installati dispositivi come rampe e sollevatori certificati per l’accesso. Le cinture di fissaggio sono rinforzate e gli spazi interni sono dimensionati per ridurre i rischi durante il trasporto. L’intervento mira a tutelare la salute di Mariano e a preservare la sua dignità in ogni spostamento.

Comfort e adattamento

Il progetto integra soluzioni orientate al benessere psicofisico. Sedute ergonomiche e una climatizzazione adeguata contribuiscono a contenere lo stress legato ai trasferimenti. Gli spazi consentono l’accompagnamento umano durante il percorso, facilitando l’uso quotidiano del mezzo. Sono previste verifiche tecniche periodiche per valutare l’efficacia degli adattamenti e pianificare eventuali interventi migliorativi.

Un percorso di assistenza integrata

Il pulmino rappresenta uno degli elementi di un intervento più ampio della Fondazione a favore di Mariano. La Fondazione fornisce un supporto continuativo che combina cure mediche, assistenza logistica e accompagnamento umano. L’obiettivo è rispondere alle esigenze cliniche, pratiche e sociali che emergono quando una famiglia affronta una condizione di salute complessa.

Cure mediche e coordinamento

Il progetto prevede il coordinamento delle visite specialistiche e il supporto nella gestione dei percorsi terapeutici. La Fondazione facilita gli accessi a strutture sanitarie competenti e organizza le comunicazioni tra i diversi operatori. Il modello adottato si basa su interventi integrati, in cui professionisti medici, assistenziali e sociali collaborano per armonizzare risposte cliniche e qualità della vita.

Sono previste verifiche periodiche per monitorare i progressi clinici e l’efficacia delle soluzioni logistiche. Gli esiti di tali verifiche serviranno a pianificare eventuali interventi migliorativi e a garantire continuità assistenziale.

Accompagnamento umano

Dopo le verifiche tecniche, la Fondazione ha rafforzato il ruolo dell’accompagnamento umano nella routine di Mariano. La presenza di persone formate per l’assistenza quotidiana facilita la gestione pratica delle attività e offre un sostegno emotivo costante alla famiglia. Tale supporto contribuisce a stabilire routine prevedibili e a ridurre l’impatto delle problematiche croniche sulla qualità della vita.

Segni di sostegno istituzionale e simbolico

Il percorso ha ricevuto un riconoscimento simbolico con un’udienza in Vaticano in cui Mariano è stato ricevuto da Papa Leone XIV insieme a mons. Yoannis Lazhi Gaid. La Fondazione ha definito l’incontro un incoraggiamento morale che ha aumentato la visibilità del caso e sottolineato l’importanza della solidarietà istituzionale. Questo sostegno istituzionale integra le azioni pratiche già avviate e favorisce la mobilitazione di risorse per la continuità assistenziale.

La comunicazione del gesto attraverso un videomessaggio ha permesso di ringraziare pubblicamente i donatori e di documentare come risorse e volontà si traducano in interventi concreti. Per la famiglia di Mariano questi segnali rappresentano non solo un supporto materiale ma anche un riconoscimento sociale e una forma di speranza. Il messaggio ha inoltre rafforzato la visibilità dell’iniziativa, facilitando la raccolta di ulteriori risorse per attività correlate.

Prospettive e impatto sulla quotidianità

Il beneficio immediato del pulmino consiste nella partecipazione con minori ostacoli a visite mediche, terapie e momenti di socialità. A medio termine, il progetto punta a favorire una maggiore autonomia di movimento e a ridurre l’isolamento che accompagna spesso condizioni di salute complesse. La continuità dell’assistenza, intesa come continuità assistenziale, potrebbe inoltre rendere più efficaci i percorsi terapeutici integrati. La Fondazione prevede monitoraggi periodici per valutare l’impatto sull’inclusione sociale e sulla qualità delle cure.

L’intervento dimostra come misure mirate e coordinate possano trasformare rapporti di fragilità in percorsi di dignità e inclusione. Offre a Mariano e alla sua famiglia strumenti concreti per affrontare la quotidianità con maggiore serenità. I dati raccontano una storia interessante: i monitoraggi previsti permetteranno di valutare l’impatto sull’inclusione sociale e di orientare interventi futuri e la distribuzione delle risorse.