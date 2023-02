Pupo asfalta Fedez: "Quando ha fatto il fenomeno ho cambiato canale"

Pupo ha detto la sua sulla nuova edizione del Festival di Sanremo e ha stroncato il pezzo rap fatto da Fedez sul palco.

Pupo contro Fedez

Pupo ha espresso in un’intervista a Dagospia la sua opinione sul Festival di Sanremo 2023 (il terzo condotto da Amadeus) e ha detto la sua su Fedez che, durante la seconda serata, si è esibito in un brano rap con cui si è scagliato contro alcuni volti politici e infine ha strappato in diretta una foto del viceministro Bignami mascherato da nazista. Pupo ha fatto sapere che in quel momento avrebbe addirittura cambiato canale:

“È accaduto durante le pubblicità, quando Fedez ha fatto il fenomeno e durante i monologhi.

I monologhi non li reggo più. Io li abolirei”, ha detto. Fedez replicherà ad alcune delle critiche giunte a seguito della sua performance a Sanremo? Nelle ultime ore il direttore Rai Stefano Coletta ha preso le distanze dal gesto compiuto dal rapper sul palco dell’Ariston (e di cui lui stesso ha ammesso di non aver messo al corrente i vertici Rai).

L’opinione su Levante

Pupo ha espresso a sorpresa la sua opinione entusiastica nei confronti di Levante, che gli sarebbe piaciuta sia esteticamente sia per il contenuto del suo brano portato a Sanremo. “Mentre la palpebra si stava abbassando, ecco che arriva questa super gnocca con una canzone che paragona la vita ad un sogno erotico e ci invita a viverla pienamente”, ha affermato il cantante.

Levante apprezzerà i commenti fatti da Pupo nei suoi confronti?