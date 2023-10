Un’indiscrezione su Vladimir Putin partita dalla Russia sta facendo il giro del web: secondo la fonte, il presidente ha avuto un attacco cardiaco.

Vladimir Putin potrebbe aver avuto un attacco cardiaco

Vladimir Putin avrebbe avuto un attacco cardiaco. La notizia shock è stata riportata su General Svr, noto canale Telegram che dallo scoppio del conflitto con l’Ucraina si occupa di fornire informazioni sulla salute del presidente russo.

Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco ieri sera – domenica 22 ottobre – intorno alle ore 21:00 (ora locale) all’interno della sua residenza. Secondo quanto affermato dal canale gestito da membri di intelligence estera, due agenti della sicurezza avrebbero trovato Putin «accasciato sul pavimento», per poi chiamare immediatamente i soccorsi.

L’intervento medico e le condizioni di salute di Putin

I medici sarebbero intervenuti subito per rianimare Putin, dopo aver diagnosticato un arresto cardiaco. In seguito, il capo del Cremlino sarebbe stato ricoverato in un locale della sua residenza pensato proprio per le emergenze mediche e per la terapia intensiva. Ora le sue condizioni di salute sarebbero stabili, anche se tenuto sotto costante controllo medico.

Sul momento del presunto ritrovamento a terra del presidente russo, si legge sempre sul canale General Svr, che: «[…] per terra, Putin era preda di convulsioni, con gli occhi che si giravano nelle orbite».