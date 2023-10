Vladimir Putin ha dichiarato che l’Ucraina sta già valutando la possibilità di avviare i negoziati di pace con la Russia.

Putin: “L’Ucraina sta già avviando i negoziati di pace”

L’Ucraina sta già valutando la possibilità di avviare i negoziati di pace con la Russia. Lo ha affermato Vladimir Putin, presidente della Russia, nel corso di una conferenza stampa, parlando da Pechino dopo l’incontro con l’omologo cinese Xi Jinping. Secondo il leader russo, i responsabili della politica estera dell’Ucraina “che recentemente hanno dichiarato l’intenzione di infliggere una sconfitta strategica sul campo di battaglia alla Russia ora hanno già parlato con una voce

diversa e dicono che è necessario risolvere questi problemi attraverso negoziati di pace“.

Pechino, bilaterale tra Xi e Putin

Oggi era in corso nella Grande sala del popolo di Pechino il bilaterale tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. “I nostri due Paesi hanno approfondito la fiducia politica reciproca e mantenuto uno stretto ed efficace coordinamento strategico” ha dichiarato Xi, citato dai media cinesi. “Il nostro volume di scambi bilaterali ha raggiunto un livello record e si sta avvicinando all’obiettivo di 200 miliardi di dollari” ha aggiunto. Il presidente cinese ha chiesto a Putin più sforzi congiunti da parte di Pechino e Mosca per “salvaguardare l’equità internazionale” e la “giustizia“. Nelle battute iniziali del loro bilaterale, Xi ha salutato con favore gli sforzi per “uno stretto ed efficace coordinamento strategico” tra i due Paesi.