Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Piano di pace cinese è realistico”

“Il piano cinese per risolvere il conflitto in Ucraina è realistico e potrebbe costituire la base per i colloqui di pace” ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un’intervista con l’emittente televisiva cinese Cctv. “La Russia è grata alla Cina per aver pensato a come porre fine alla crisi russo-ucraina” ha aggiunto Putin. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si trova a Pechino, dove ha incontrato il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Il leader russo, però, si è lamentato per la riluttanza di Kiev ad impegnarsi nei confronti di Mosca.

Vladimir Putin: “I tentativi di portare l’Ucraina nella Nato hanno causato l’escalation”

I tentativi di Washington di trascinare l’Ucraina nella Nato hanno aggravato il conflitto. Questo è ciò che ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che le ostilità nel Donbass sono iniziate dopo il “colpo di Stato del 2014 in Ucraina, mentre il regime di Kiev ha rifiutato di attuare gli accordi di Minsk”.