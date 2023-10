Le forze ucraine sono tornate a denunciare il presunto utilizzo da parte delle truppe russe di alcune munizioni al fosforo. Ecco le ultime notizie in merito.

Ucraina, l’accusa di Kiev: “Russi hanno usato armi al fosforo”

Non è passato inosservato un messaggio su Telegram del capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, ovvero Andry Yermak. Quest’ultimo infatti, come riportato dal Corriere, ha affermato:

“Avdiivka. La nostra terra, una città ucraina. I russi si sono impegnati molto in questa zona. Stanno usando il fosforo”.

Le forze ucraine, quindi,sono tornate a denunciare il presunto utilizzo da parte delle truppe russe di alcune munizioni al fosforo. Anche il capo ad interim dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, ovvero Ihor Moroz, ha denunciato un attacco russo con l’utilizzo di armi al fosforo.

Attraverso un aggiornamento Facebook, in seguito riportato da Ukrinform, infatti, ha fatto sapere che: “In direzione di Volnovakha, i russi hanno sparato due volte contro Vuhledar e hanno colpito Novoukrainka con munizioni al fosforo”.

Già in passato le forze di Kiev avevano denunciato l’utilizzo di queste armi da parte delle truppe russe, in particolar modo in occasione della battaglia per Bakhmut.