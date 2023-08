L’ex comandante Sergei Surovikin è stato mandato via da Vladimir Putin, che lo ha sollevato dal suo incarico di capo di Stato Maggiore delle forze aerospaziali russe.

Putin manda via Surovikin: rimosso dal comando dell’Aeronautica

Dopo giorni di indiscrezioni, è stato confermato ufficialmente che l’ex comandante Sergei Surovikin è stato allontanato da Vladimir Putin, che lo ha sollevato dal suo incarico di capo di Stato Maggiore delle forze aerospaziali russe e trasferito ad un’altra mansione. Al suo posto è stato scelto il generale Viktor Afzalov, come riferito da Ria Novosti. C’è aria di cambiamenti nelle forze armate russe. Secondo quanto riportano le agenzie russe Surovikin si trova in vacanza che concluderà a breve. Afzalov era già stato comandante in capo delle forze aerospaziali quando Surovikin ha guidato il gruppo congiunto di truppe e forze nella zona delle operazioni speciali.

Putin manda via Surovikin: rimarrà nel ministero della Difesa

La rimozione di Surovikin dal suo incarico arriva due mesi dopo il fallito golpe di Evgheny Prigozhin, che il generale sosteneva, contro i vertici delle forze armate. Surovikin rimarrà nell’organico del ministero della Difesa, ha reso noto l’ex direttore di radio Ekho Moskvy, Alexei Venediktov. Conosciuto anche come “generale Armageddon“, Surovikin è stato comandante in campo delle forze russe in Ucraina dall’ottobre del 2022 al gennaio del 2023. Si era occupato di lui recentemente l’Intelligence militare della Gran Bretagna, nel report del ministero della Difesa di Londra. Per gli analisti britannici l’aumento degli attacchi di droni dall’Ucraina alla Russia, sulla Crimea e su Mosca, ha fatto aumentare la pressione su Surovikin.