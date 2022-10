Lo ha comunicato nel suo intervento ufficiale al Consiglio di sicurezza russo: Vladimir Putin proclama la legge marziale nelle quattro regioni annesse

Vladimir Putin proclama la legge marziale nelle quattro regioni annesse e per decreto aggiunge una postilla non da poco: è quella per cui la norma potrà essere estesa a qualsiasi altro territorio della Russia ove fosse necessario. Il passo è fatto dunque: il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto in base al quale la legge marziale “viene introdotta nelle quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso illegalmente: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Kherson”.

Putin proclama la legge marziale

A scriverlo l’Ansa che riprende un lancio della Tass. Putin lo ha comunicato nel suo intervento ufficiale al Consiglio di sicurezza russo. Il capo del Cremlino ha reso noto di aver emesso un decreto che limita i movimenti dentro e fuori otto regioni confinanti con l’Ucraina. Quali sono? Le misure si applicano alle regioni meridionali di Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov. Che significa? Che in quelle zone i fermi di polizia aumentaranno.

Leggi speciali anche per Crimea e Sebastopoli

Oltre a quelle sono in agenda normativa anche i territori di Crimea e Sebastopoli, che la Russia ha annesso nel 2014. La legge marziale imposta dalla Russia potrà essere estesa a qualsiasi parte del territorio della Federazione “se sarà necessario”.