“Putin vuole la pace”: polemiche per le parole dell’influencer russa che vive in Messico

Lei ha milioni di follower ed è originaria di San Pietroburgo: “Putin vuole la pace” e scoppiano le polemiche per le parole dell’influencer russa

“Putin vuole la pace”: aspre polemiche per le parole dell’influencer russa che vive in Messico Ale Ivanova: su TikTok la ragazza si è detta stupita del fatto che il presidente russo sia considerato un guerrafondaio. Insomma, la Ivanova è nel novero di quei personaggi “pubblici” che giustificano le operazioni armate del presidente russo.

Ivanova è originaria della stessa città di Putin, San Pietroburgo, ma vive in Messico da diversi anni. E in una una serie di video la ragazza, che è soprattutto una youtuber, ha spiegato di sentirsi “confusa perché nei nostri media ci stanno dicendo che stiamo attaccando il popolo ucraino che sta subendo un genocidio“.

La ‘youtuber’ ha sottolineato forse non cogliendo l’ovvietà e dimenticando che anche in Russia ci sono ampie sacche di dissenso contro l’aggressione all’Ucraina, che nei media russi il suo paese d’origine non è visto come un “aggressore” ma piuttosto come un “salvatore”.

Poi la Ivanova ha aggiunto: “Si parla molto del fatto che la Russia sia stata costretta a intraprendere un’azione militare per proteggere i nostri confini dalla minaccia che le basi militari statunitensi in Ucraina potrebbero rappresentare”.

Sorpresa perché i media messicani danno una versione opposta

L’influencer ha spiegato sempre su TikTok che invece i media messicani diffondono la versione opposta di ciò che i media vicini al governo russo hanno trasmesso, e questo l’ha decisamente colta di sorpresa.

Tanto di sorpresa che candidamente ha detto: “Secondo Putin, le nostre azioni hanno un carattere pacifico”. Ecco, Ivanova ha più di 1,6 milioni di iscritti sul suo canale Youtube e più di 6,1 milioni di follower su TikTok.