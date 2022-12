I nomi più diffusi in Italia nel 2022, scelti dai genitori per i loro figli, sono Leonardo e Sofia. Seguiti da altri bellissimi nomi per maschi e femm

I nomi più diffusi in Italia durante l’anno, scelti dalla maggior parte dei genitori per i loro figli, sono stati Sofia e Leonardo.

Due nomi bellissimi, seguiti da nomi altrettanto belli ma meno richiesti, sia per maschi che per femmine.

Quali sono i nomi più diffusi in Italia nel 2022: i dati Istat

Leonardo e Sofia sono i nomi più gettonati dai neogenitori per i loro figli. A seguire Alessandro, Tommaso e Francesco per i maschi, e Aurora, Giulia e Ginevra per le femmine. I nomi preferiti dai genitori italiani nel 2021 sono indicati nell’indagine Istat sul rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2021“.

Leonardo mantiene il primato dal 2018, seguito da Alessandro, che è salito di una posizione rispetto al 2020. Ha conquistato il podio Tommaso, al terzo posto, mentre Francesco è sceso al quarto. Per le bambine mantiene il primo posto Sofia, guadagna una posizione Aurora, mentre Giulia scende di un posto, seguita da Ginevra che resta al quarto posto.

I nomi più diffusi: la scelta nelle regioni

Nonostante ci siano oltre 26mila nomi diversi per bambini e oltre 25mila per le bambine, la distribuzione del numero di nati secondo il nome rivela un’elevata concentrazione intorno ai primi 30 in ordine di frequenza, che coprono il 44% di tutti i nomi maschili e il 38% di quelli femminili.

Leonardo è al primo posto in tutte le regioni del Centro-Nord, tranne nella provincia autonoma di Bolzano, dove primeggia il nome Noah. Prevale anche in Abruzzo, Sardegna e per la prima volta anche in Sicilia, dove ha preso lo storico primato di Giuseppe.